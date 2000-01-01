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Милан может подписать Ибрагимовича в середине декабря

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Клуб оформит подписание в день своего 120-летия.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Милан планирует подписать контракт со Златаном Ибрагимовичем в течение двух недель, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, итальянский клуб намерен объявить о приобретении 15 декабря, в день празднования 120-летия клуба.

Ожидается, что контракт со шведом будет подписан сроком на 18 месяцев. Однако в соглашении пропишут пункт о возможности расторжения контракта по инициативе игрока в конце сезона.

Ранее Ибрагимович высказался о возможном переходе в Милан.

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Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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