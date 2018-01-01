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Малиновский вышел на замену в матче с Брешией

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Украинец записал в свой пассив желтую карточку.
Малиновский вышел на замену в матче с Брешией

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский принял участие в выездном поединке 14-го тура Серии А против Брешии.

Малиновский начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 59-й минуте встречи вместо Луиса Муриэля при счете 1:0 в пользу своей команды.

Руслан сразу принял участие во втором голе, получив пас на правом фланге он отдал передачу в штрафную. Мяч отскочил к Иличичу, словенец прострелил вдоль ворот, а Пашалич пятой хитро отправил сферу в сетку.

Малиновский мог забить и сам. Получил пас перед штрафной, эффектно развернулся и выстрелил правой по воротам. Хозяев спасла штанга.

Аталанта в итоге обыграла Брешию 3:0, а Малиновский также отметился желтой карточкой на 79-й минуте за срыв контратаки соперника задержкой руками.

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