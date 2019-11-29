Ибрагимович: Милан - мой второй дом
Шведский футболист может вернуться в Италию.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о возможном возвращении в Милан.
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“Милан - мой второй дом. У меня остались прекрасные воспоминания. Если меня будет мотивирует проект, то я буду играть хоть до 50 лет“, - цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что швед выступал за “Интер“ в сезонах 2006-2009, а в Милане - с 2010 по 2012 года.
Отметим, что Милан инициировал переговоры с Ибрагимовичем.
Ранее сообщалось, что швед стал совладельцем шведского клуба.
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