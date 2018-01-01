Красотка пятницы: яркая телеведущая, с которой Шевченко комментировал матч Серии А
Дилетта Леотта - известная итальянская телеведущая, одна из самых популярных в своей стране.
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Красотка хорошо знакома с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Однажды украинец выступал экспертом на телевизионной платформе DAZN Italia. Именно вместе с Дилеттой Шевченко дебютировал в качестве комментатора матча Серии А. А еще она играла с ним в гольф.
Девушка очень нравится фанатам, и некоторые часто предлагают ей неприличные вещи. Так, болельщики Наполи скандировали перед матчем просьбу показать грудь.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная футболистка, которая мечтает попасть в сборную США.
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