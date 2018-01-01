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Красотка пятницы: яркая телеведущая, с которой Шевченко комментировал матч Серии А

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную Дилетту Леотту.

Дилетта Леотта
Дилетта Леотта
instagram.com/dilettaleotta/

Дилетта Леотта - известная итальянская телеведущая, одна из самых популярных в своей стране.

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Красотка хорошо знакома с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Однажды украинец выступал экспертом на телевизионной платформе DAZN Italia. Именно вместе с Дилеттой Шевченко дебютировал в качестве комментатора матча Серии А. А еще она играла с ним в гольф.

Девушка очень нравится фанатам, и некоторые часто предлагают ей неприличные вещи. Так, болельщики Наполи скандировали перед матчем просьбу показать грудь.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная футболистка, которая мечтает попасть в сборную США.

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Теги: Красотка пятницы, футбол, чемпионат Италии по футболу, Италия, девушка, фото, телеведущая
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