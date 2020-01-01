Алиссон: Я мог перейти в Наполи

Бразильский вратарь отказал Наполи, ведь хотел перейти в Ливерпуль.

Вратарь Ливерпуля Алиссон Бекер рассказал, что мог оказаться в Наполи.

“Наполи был заинтересован в моем приобретение. Ко мне обращался президент неаполитанского клуба, но если бы я перешел из Рому в Наполи, то осложнил бы себе карьеру.

Это не дерби, но между клубами настоящие сопротивление. Конечно, я уважаю Наполи. Они обладают сильным составом. Против них всегда было тяжело играть, особенно когда они проводят домашние матчи.

Но я был твердо настроен, чтоб перейти в Ливерпуль. И это произошло“, - цитирует Алисона The Independent.

Напомним, что Алиссон признан лучшим вратарем года по версии ФИФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Наполи, которая начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.