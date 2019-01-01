Анчелотти: Я никогда не думал о добровольной отставки

Итальянский тренер будет с командой до конца.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти заявил, что не собирается покидать клуб.

“Клуб выразил мне доверие, думаю, что игроки продолжают верить в меня. Но если нет уверенности со стороны игроков и клуба, вы можете подумать об отставке, но я никогда не думал об этом.

Я никогда за 30 с лишним лет не рассматривал вопрос добровольной отставки, этого не будет и сейчас. Нынешняя ситуация в клубе - мимолетный момент.

У вас всегда есть будут возникать проблемы, если вы работаете с людьми. Вы можете соглашаться с ними по некоторым моментам, а по другим нет.

Вы должны иметь единственное намерение, которое поможет выйти из ситуации", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что президент Наполи передумал увольнять специалиста.