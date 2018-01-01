Игуаин: Я не собираюсь воровать место Роналду

Аргентинский нападающий хочет помогать клубу.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин поделился мнением по поводу игры вместе с Криштиану Роналду.

“Я счастлив, что решил остаться в Ювентусе. В команде царит дружеская атмосфера.

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Я очень счастлив быть здесь. У меня были прекрасные года в Турине. На данный момент все хорошо, но я недоволен тем, что мало играю. Сезон длинный, буду пробовать исправлять это.

Роналду и Дибала - разные игроки. Каждому нравится играть с топ-футболистами. Они оба принадлежат к их числу. Я должен суметь адаптироваться к игре каждого из них.

Я не собираюсь воровать место Роналду. Мы знаем, кто он такой. Это победитель. Я всего лишь хочу помогать команде выигрывать.

Каждый из нас важен: и те, кто выходят на поле, и те, кто сидят на скамейке. Это именно то, что ведет команду к победам“, - приводит слова Игуаина Football Italia.

Отметим, что главный тренер Ювенуса заявил, что Игуаин - единственный нападающий клуба.