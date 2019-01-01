Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рома - Брешия 3:0 видео голов и обзор матча Серии А

Комментариев: 0
Подопечные Паулу Фонсеки без проблем добыли домашнюю победу.

Рома обыграла Брешию
Рома обыграла Брешию
Getty Images

Рома крупно обыграла Брешию в рамках 13 тура чемпионата Италии. Голами отметились Крис Смоллинг, Джанлкука Манчини и Эдин Джеко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Брешия:

Рома - Брешия 3:0
Голы: Смоллинг, 48, Манчини. 57, Джеко, 66.

Рома: Пау Лопес - Флоренци (Сантон, 77), Смоллинг, Манчини, Коларов - Диавара, Верету - Пеллегрини (Ундер, 72), Дзаньоло (Перотти, 80), Клюйверт - Джеко.

Брешия: Йоронен - Сабелли, Чистана, Чанселор, Мартелла - Бизоли (Морозини, 82), Тонали, Ндой (Змргал, 72) - Ромуло - Торегросса (Айе, 71), Доннарумма.

Предупреждения: Дзаньоло - Ромуло.

Поделись:
Теги: футбол, Рома, Брешия, видео голов, обзор матча, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь