Рома - Брешия 3:0 видео голов и обзор матча Серии А
Подопечные Паулу Фонсеки без проблем добыли домашнюю победу.
Рома крупно обыграла Брешию в рамках 13 тура чемпионата Италии. Голами отметились Крис Смоллинг, Джанлкука Манчини и Эдин Джеко.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Брешия:
Рома - Брешия 3:0
Голы: Смоллинг, 48, Манчини. 57, Джеко, 66.
Рома: Пау Лопес - Флоренци (Сантон, 77), Смоллинг, Манчини, Коларов - Диавара, Верету - Пеллегрини (Ундер, 72), Дзаньоло (Перотти, 80), Клюйверт - Джеко.
Брешия: Йоронен - Сабелли, Чистана, Чанселор, Мартелла - Бизоли (Морозини, 82), Тонали, Ндой (Змргал, 72) - Ромуло - Торегросса (Айе, 71), Доннарумма.
Предупреждения: Дзаньоло - Ромуло.
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