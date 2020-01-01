Сразу четыре клуба из Серии А попытаются осуществить трансфер Мораеса

Лидер донецкого Шахтера попал в сферу интересов итальянских клубов.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Италии.

Читай также: Мораес прокомментировал проявление расизма на матче Шахтер - Динамо

По информации Calciomercato, в 32-летнем футболисте заинтересованы сразу четыре клуба из Серии А - два миланских гранда, Фиорентина и римская Роиа, которую тренирует экс-наставник “горняков“ Паулу Фонсека.

Отметим, что контракт Жуниора с Шахтером рассчитан до лета 2020 года, так что вероятность совершения сделки весьма высокая. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мораеса составляет 5 миллионов евро.

Стоит сказать, что в текущем сезоне УПЛ Мораес возглавляет гонку бомбардиров, имея в своем активе 14 голов в 14-ти поединках.

Ранее гендиректор Шахтера Сергей Палкин рассказал о самом успешном трансфере клуба.