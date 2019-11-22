Конте рассказал игрокам Интера, как нужно заниматься сексом

Итальянец дал совет своим футболистам.

Главный тренер Интера Антонио Конте рассказал, что дает своим футболистам абсолютные разные советы.

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“На протяжение сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом, прикладывая минимум усилий.

Также советую им использовать позиции, при которых их партнеры находятся сверху.

Желательно, чтобы секс был с женами, потому что другие требуют больше усилий и нагрузок“, - приводит слова Конте L’Equipe.

Ранее сообщалось, что Конте получил жуткое анонимное письмо с угрозами.