Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте рассказал игрокам Интера, как нужно заниматься сексом

Комментариев: 0
Итальянец дал совет своим футболистам.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте рассказал, что дает своим футболистам абсолютные разные советы.

Читай также: Конте: Я в бешенстве. Интер дошел до своего предела

“На протяжение сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом, прикладывая минимум усилий.

Также советую им использовать позиции, при которых их партнеры находятся сверху.

Желательно, чтобы секс был с женами, потому что другие требуют больше усилий и нагрузок“, - приводит слова Конте L’Equipe.

Ранее сообщалось, что Конте получил жуткое анонимное письмо с угрозами.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Интер, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь