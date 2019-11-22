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Балотелли выгнали с тренировки команды

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Нападающий ленился во время занятий.
Марио Балотелли
Марио Балотелли
Getty Images

Нападающий Брешии Марио Балотелли был выгнан с тренировки команды, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Главному тренеру Брегии Фабио Гроссо не понравилось, что нападающий позволил себе лениться во время тренировки.

Послу случившегося, Марио немедленно отправился в раздевалку, а после покинул тренировочную базу клуба на собственной машине.

Ранее сообщалось, что ультраправая партия в Италии выступила провела акция протеста против Балотелли.

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Теги: Марио Балотелли, Фабио Гроссо, Брешиа, Сериа А, футбол
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