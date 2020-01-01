Роналду может пропустить матч с Аталантой

У португальца есть проблемы со здоровьем.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри заявил, что участие форварда Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии с Аталантой под вопросом.

“Роналду не сыграет на 99%. Он вернулся из сборной Португалии и сказал, что во втором матче чувствовал боль. Кроме того, ему нужно отдохнуть психологически.

Наша цель - Лига чемпионов, поэтому ему нужно избавиться от проблем со здоровьем. Таким образом, на 99% он не будет готов к матчу в Бергамо и будет работать по индивидуальной программе“, - цитирует Сарри издание Gazzetta dello Sport.

Матч Аталанта - Ювентус состоится завтра, 23 ноября, в 16:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Роналду не извинился перед игроками Ювентуса за свое поведение в матче с Миланом.