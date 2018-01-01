Роналду не извинился перед игроками Ювентуса за свое поведение в матче с Миланом

Португалец решил промолчать.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не стал приносить свои извинения перед партнерам по команде из-за того, что покинул стадион во время матча с Миланом, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, португальский нападающий сегодня вернулся в состав команды после международных матчей. Игроки Ювентуса ожидали извинений со стороны Роналду, однако тот ничего не сказал.

Отмечается, что Роналду провел тренировку самостоятельно из-за проблем с коленом. Кроме этого, футболисты Ювентуса сделали вид, что все хорошо, не делая акцент на проблемы в команде.

Ранее сообщалось, что Роналду организует ужин для одноклубников.

Напомним, что португалец избежал наказания за свое поведение.