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Джан - об уходе из Ювентуса: Зимой мне нужно подумать об этом

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Немецкий футболист хочет остаться в Италии, но нынешняя ситуация может заставить поменять решение.
Эмре Джан
Эмре Джан
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан заявил, что зимой может покинуть итальянский клуб.

“На данный момент я все еще игрок Ювентуса. Мне не нравится мое положение в команде, но я нажимаю на газ и выкладываюсь на 100% на каждой тренировке.

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Я постоянно пробую изменить свое положение в команде. Ни один игрок не счастлив, когда не выходит на поле. Такова моя ситуация в Турине прямо сейчас, и зимой мне нужно подумать о том, что имеет для меня наибольшее значение. 

Я продолжаю видеть себя игроком Ювентуса, но ситуация должна измениться“, - рассказал Джан для Corriere Dello Sport.

Ранее сообщалось, что Ювентус выставил ценник на игрока.

Отметим, что Джан сделал заявление о том, что несчастлив в клубе.

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Теги: Эмре Джан, Ювентус, футбол
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