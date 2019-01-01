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Экс-игрок сборной Италии: Интер - фаворит на победу в Серии А

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Интер сумеет одержать победу по окончанию сезона.
Антонио Кассано
Антонио Кассано
Getty Images

Бывший игрок Интера и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением по поводу того, кто мог бы одержать победу в Серии А.

“Интер - фаворит этого сезона. Эта команда напоминает мне Ювентус, когда Конте только пришел. В тот момент я был в Милане, и мы уступили им в борьбе за скудетто.

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Если Ювентус потеряет несколько очков по ходу чемпионата, а Интер продолжит оказывать давление, то Конте сумеет взять титул.

Конечно, Ювентус достаточно хорош для чемпионства. У них есть два состава, что подчеркивает их силу. Тем не менее, можно сразу понять, что они хотят выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне“, - приводит слова Кассано Football Italia.

Ранее сообщалось, что Конте получил угрозу в виде письма и пулей в конверте.

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Теги: Антонио Кассано, Интер, Антонио Конте, Ювентус, Сериа А, футбол
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