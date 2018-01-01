Милан инициировал переговоры с Ибрагимовичем

Руководство клуба связалось с агентом футболиста Мино Райолой.

Милан рассчитывает подписать контракт с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем и уже инициировал переговоры с агентом футболиста.

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Как сообщают Sky Sport Italia, руководство "россонери" связалось с Мино Райолой для обсуждения соглашения. Следующий раунд переговоров должен состояться в конце текущей недели. Отмечается, что Милан готов предложить Ибрагимовичу 18-месячный контракт.

Отметим, что главным конкурентом миланского клуба в борьбе за Златана является Болонья, и сам футболист пока склоняется к контракту с этим клубом.

Напомним, после завершения сезона в МЛС Златан Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси, за который провел 58 матчей, забив 53 гола и отдав 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что Фиорентина намекнула на трансфер Златана Ибрагимовича.