Главного тренера Болоньи выписали из больницы после третьего курса химиотерапии

У сербского специалиста диагностировали лейкемию.

Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович успешно прошел третий курс химиотерапии и вернулся домой. Об этом сообщила супруга специалиста.

“Нет ничего прекраснее“, - написала Арианна на своей странице в Instagram.

Отметим, что летом Михайлович публично сообщил, что врачи диагностировали у него лейкемию.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед, который лечится от рака, вернулся к тренировкам.