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Главного тренера Болоньи выписали из больницы после третьего курса химиотерапии

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У сербского специалиста диагностировали лейкемию.
Синиша Михайлович
Синиша Михайлович
Getty Images

Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович успешно прошел третий курс химиотерапии и вернулся домой. Об этом сообщила супруга специалиста.

“Нет ничего прекраснее“, - написала Арианна на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️ Più bella cosa non c’è ....❤️ Back Home ❤️

Допис, поширений Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Отметим, что летом Михайлович публично сообщил, что врачи диагностировали у него лейкемию.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед, который лечится от рака, вернулся к тренировкам.

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Теги: футбол, Болонья, Синиша Михайлович
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