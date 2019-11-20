Главного тренера Болоньи выписали из больницы после третьего курса химиотерапии
У сербского специалиста диагностировали лейкемию.
Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович успешно прошел третий курс химиотерапии и вернулся домой. Об этом сообщила супруга специалиста.
“Нет ничего прекраснее“, - написала Арианна на своей странице в Instagram.
Отметим, что летом Михайлович публично сообщил, что врачи диагностировали у него лейкемию.
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед, который лечится от рака, вернулся к тренировкам.
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