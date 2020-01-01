Стало известно, когда Кьеллини вернется на поле

Итальянец проходит реабилитацию после разрыва крестообразной связки колена.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал, когда сможет вернуться на футбольное поле.

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“Я думаю, что я вернусь на поле в феврале или марте. К сожалению, до этого еще много времени. Я продолжаю реабилитацию.

Мои партнеры по команде играют очень хорошо без меня, и я надеюсь вернуться весной, чтобы помочь им сделать все возможное на поле.

Напомним, Кьеллини получил разрыв крестообразных связок колена на одной из тренировок команды.