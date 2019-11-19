Возлюбленная Роналду порадовала поклонников новыми сексуальными снимками
Девушка похвасталась фотографиями с очередных съемок рекламы.
Джорджина Родригес, девушка лидера Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, в очередной раз порадовала своих поклонников сексуальными снимками.
На своей страничке в Instagram Джорджина опубликовала новые фото, где она предстала в спортивном топе и лосинах.
В то время, пока Роналду проводил матчи за сборную Португалии, девушка приняла участие в рекламе онлайн-магазина Alo Yoga.
Всего за одни сутки публикация Джорджины собрала более 2 миллионов лайков.
Спустя еще пол дня после публикации первой партии снимков, Родригес опубликовала еще две, уже в другом спортивном образе.
Эти фотографии за 12 часов набрали более 900 тысяч лайков.
Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес устроила Криштиану Роналду скандал из-за португальской актрисы.
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