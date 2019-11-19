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Возлюбленная Роналду порадовала поклонников новыми сексуальными снимками

Комментариев: 1
Девушка похвасталась фотографиями с очередных съемок рекламы.
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес, девушка лидера Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, в очередной раз порадовала своих поклонников сексуальными снимками.

На своей страничке в Instagram Джорджина опубликовала новые фото, где она предстала в спортивном топе и лосинах.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

В то время, пока Роналду проводил матчи за сборную Португалии, девушка приняла участие в рекламе онлайн-магазина Alo Yoga.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Всего за одни сутки публикация Джорджины собрала более 2 миллионов лайков.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Спустя еще пол дня после публикации первой партии снимков, Родригес опубликовала еще две, уже в другом спортивном образе.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Эти фотографии за 12 часов набрали более 900 тысяч лайков.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес устроила Криштиану Роналду скандал из-за португальской актрисы.

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Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, чемпионат Италии, Серия А, футбол, вне игры, девушка, фото, Instagram
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  19.11.2019, 09:34
Оценка:  +1
русский
Представляю, как она страппонит Роналду в похотливый пуканчик, а он повизгивает от удовольствия. Наш Владимир Владимирович тоже так любит)))).
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