Возлюбленная Роналду порадовала поклонников новыми сексуальными снимками

Девушка похвасталась фотографиями с очередных съемок рекламы.

Джорджина Родригес, девушка лидера Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, в очередной раз порадовала своих поклонников сексуальными снимками.

На своей страничке в Instagram Джорджина опубликовала новые фото, где она предстала в спортивном топе и лосинах.

Джорджина Родригес instagram.com/georginagio/

В то время, пока Роналду проводил матчи за сборную Португалии, девушка приняла участие в рекламе онлайн-магазина Alo Yoga.

Джорджина Родригес instagram.com/georginagio/

Всего за одни сутки публикация Джорджины собрала более 2 миллионов лайков.

Джорджина Родригес instagram.com/georginagio/

Спустя еще пол дня после публикации первой партии снимков, Родригес опубликовала еще две, уже в другом спортивном образе.

Джорджина Родригес instagram.com/georginagio/

Эти фотографии за 12 часов набрали более 900 тысяч лайков.

Джорджина Родригес instagram.com/georginagio/

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес устроила Криштиану Роналду скандал из-за португальской актрисы.