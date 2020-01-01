Джан: Я несчастлив в Ювентусе, но продолжаю упорно работать над собой

Футболист поддерживает свою физическую форму.

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан рассказал о том, как он поддерживает форму при отсутствии игровой практики.

“Я - амбициозный парень, и я всегда хочу выступать на самом высоком уровне. Этот тяжелый период учит меня тому, что не все бывает так, как ты этого хочешь. Я несчастлив, но меня не сломать.

Я продолжаю упорно работать над собой. Я выполняю дополнительные упражнения на тренировках, чтобы всегда быть готовым.

Вернусь ли я в Бундеслигу? Все может произойти“, - цитирует футболиста Kicker.

Ранее сообщалось, что Ювентус выставил ценник на Джана.