Джан: Я несчастлив в Ювентусе, но продолжаю упорно работать над собой
Футболист поддерживает свою физическую форму.
Полузащитник Ювентуса Эмре Джан рассказал о том, как он поддерживает форму при отсутствии игровой практики.
“Я - амбициозный парень, и я всегда хочу выступать на самом высоком уровне. Этот тяжелый период учит меня тому, что не все бывает так, как ты этого хочешь. Я несчастлив, но меня не сломать.
Я продолжаю упорно работать над собой. Я выполняю дополнительные упражнения на тренировках, чтобы всегда быть готовым.
Вернусь ли я в Бундеслигу? Все может произойти“, - цитирует футболиста Kicker.
Ранее сообщалось, что Ювентус выставил ценник на Джана.
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