Роналду организует ужин для игроков Ювентуса, чтобы объяснить свое поведение

Португалец хочет объяснить одноклубникам свое поведение в последних матчах.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду отправил приглашения на ужин своим партнерам по команде. Португалец хочет обсудить с игроками свое поведение в последних матчах "старой сеньоры".

Как сообщает Il Bianconero, футболист организует ужин перед поездкой туринцев в Бергамо на матч против Аталанты, который запланирован на 23 ноября.

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Напомним, в поединках против Локомотива и Милана Роналду проявлял недовольство тем фактом, что главный тренер команды Маурицио Сарри отправлял его на скамейку запасных. При этом наставник отметил, что у него нет конфликта с Криштиану.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча против Милана.