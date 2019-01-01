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Роналду организует ужин для игроков Ювентуса, чтобы объяснить свое поведение

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Португалец хочет объяснить одноклубникам свое поведение в последних матчах.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду отправил приглашения на ужин своим партнерам по команде. Португалец хочет обсудить с игроками свое поведение в последних матчах "старой сеньоры".

Как сообщает Il Bianconero, футболист организует ужин перед поездкой туринцев в Бергамо на матч против Аталанты, который запланирован на 23 ноября.

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Напомним, в поединках против Локомотива и Милана Роналду проявлял недовольство тем фактом, что главный тренер команды Маурицио Сарри отправлял его на скамейку запасных. При этом наставник отметил, что у него нет конфликта с Криштиану.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча против Милана.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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