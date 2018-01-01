Наставнику Интера в письмо вложили пулю.

Главный тренер Интера Антонио Конте получил жуткое анонимное письмо с угрозами, а также пулей в конверте.

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Как сообщает Corriere della sera, 50-летний специалист теперь будет под охраной, которая будет сопровождать его около дома и клубной базы. Полиция уже начала расследовать инцидент и находится в поиске отправителя.

Власти Милана также заинтересованы в поимке автора письма. Дело в том, что письмо с пулей - это популярный способ запугивания итальянских политиков, а у Конте сейчас серьезный конфликт с фанами Ювентуса, которые ополчились на него после того, как он возглавил миланцев.

Ранее сообщалось, что президенту Валенсии неизвестные угрожали физической расправой.