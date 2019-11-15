Манчини - о конфликте Роналду и Сарри: Не вижу в этом ничего серьезного

Итальянский специалист отметил, что подобное часто случается между игроками и тренерами.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своим мнением о конфликте между форвардом Ювентуса Криштиану Роналду и наставником туринцев Маурицио Сарри.

“Всегда трудно заменить большого игрока. Футболист с такими качествами, как у Роналду в любой момент может изменить ход матча. Вероятно, эта ситуация произошла, когда Криштиану испытывал некоторые физические проблемы.

Сарри посчитал правильным заменить его. Не вижу в этом ничего серьезного. Подобные вещи случается между игроками и тренерами“, - цитирует Манчини Rai Sport.

Напомним, на 55-й минуте матча против Милана (1:0) Маурицио Сарри заменил португальца на Пауло Дибалу. После замены Криштиану сразу же отправился в раздевалку, а потом покинул стадион, не дождавшись окончания поединка. Отметим, что Роналду также отказался пожать руку Сарри.