Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мхитарян: В Арсенале я не смог смириться с тем, что должен сидеть на скамейке запасных

Комментариев: 0
Армянский футболист отметил, что в Роме в него верят больше.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян признался, почему решил покинуть лондонский Арсенал.

“Эмери уделяет больше внимание тактике, чем Венгер. При нем моя роль изменилась. Я выходил на позиции крайнего полузащитника, но должен был играть через опорного полузащитника. Поэтому я не мог много забивать и отдавать результативне передачи. Мне нравится играть более свободно, но нужно выполнять то, что требует тренер.

Я не смог смириться с тем, что должен сидеть на скамейке запасных. Я знаю свои сильные стороны и на что способен. Мне 30 лет, я люблю футбол, но не хочу проводить время на скамейке запасных.

Эмире заявил мне, что я важен для команды, но я перешел в Рому - здесь в меня верят больше“, - цитирует Мхитаряна FourFourTwo.

В этом Мхитарян сыграл четыре матча в чемпионате Италии за Рому, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Поделись:
Теги: футбол, Генрих Мхитарян, Рома, Арсенал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь