Мхитарян: В Арсенале я не смог смириться с тем, что должен сидеть на скамейке запасных

Армянский футболист отметил, что в Роме в него верят больше.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян признался, почему решил покинуть лондонский Арсенал.

“Эмери уделяет больше внимание тактике, чем Венгер. При нем моя роль изменилась. Я выходил на позиции крайнего полузащитника, но должен был играть через опорного полузащитника. Поэтому я не мог много забивать и отдавать результативне передачи. Мне нравится играть более свободно, но нужно выполнять то, что требует тренер.

Я не смог смириться с тем, что должен сидеть на скамейке запасных. Я знаю свои сильные стороны и на что способен. Мне 30 лет, я люблю футбол, но не хочу проводить время на скамейке запасных.

Эмире заявил мне, что я важен для команды, но я перешел в Рому - здесь в меня верят больше“, - цитирует Мхитаряна FourFourTwo.

В этом Мхитарян сыграл четыре матча в чемпионате Италии за Рому, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.