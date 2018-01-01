Бывший директор Милана: Руководство клуба указывало, кто должен играть в составе

Гаттузо не принимал решений по составу.

Экс-спортивный директор Милана Массимилиано Мирабелли рассказал подробности работы Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба с 2017 по 2019 год.

“Очень жаль, что Рино оказался бесполезным для Милана. Руководство клуба говорило, кто должен выходить в основе. Разве я причастен к тому, что он был уволен?“ - приводит слова Мирабелли Daily Mail со ссылкой на TeleLombardia.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может стать главным тренером клуба Бекхэма.

Напомним, что Милан назначил нового главного тренера.