Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший директор Милана: Руководство клуба указывало, кто должен играть в составе

Комментариев: 0
Гаттузо не принимал решений по составу.
Массимилиано Мирабелли
Массимилиано Мирабелли
Getty Images

Экс-спортивный директор Милана Массимилиано Мирабелли рассказал подробности работы Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба с 2017 по 2019 год.

“Очень жаль, что Рино оказался бесполезным для Милана. Руководство клуба говорило, кто должен выходить в основе. Разве я причастен к тому, что он был уволен?“ - приводит слова Мирабелли Daily Mail со ссылкой на TeleLombardia.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может стать главным тренером клуба Бекхэма.

Напомним, что Милан назначил нового главного тренера.

Поделись:
Теги: Массимилиано Мирабелли, Дженнаро Гаттузо, Милан, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь