Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бонуччи: У нас состоится разговор с Роналду в Турине

Комментариев: 0
Итальянский защитник не сомневается в способностях португальца.
Бонуччи - Роналду
Бонуччи - Роналду
Getty Images

Защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что у команды состоится разговор с Криштиану Роналду после матчей национальных команд.

Читай также: Капитан сборной Италии завершил карьеру из-за скандала с Миланом

“Я стараюсь смотреть только вперед, а не назад. Я хочу сосредоточиться на сборной, а потом уже будет разговор с Криштиану. Он проводит игры за сборную Португалии, а это значит, что он улучшил свои физические способности, а умственно великолепен как всегда.

После возвращения в Турин, у нас будет возможность встретиться и поговорить. Впереди много игр, где нам нужен будет лучший Криштиану.

Я убежден, что его цель - стать лучше и помочь Ювентусу достичь побед в турнирах“, - цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, что португалец покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча. Его реакция обусловлена тем, что Сарри поменял форварда на 55-й минуте.

Ранее сообщалось, что Роналду избежал наказания за свое поведение.

Поделись:
Теги: Леонардо Бонуччи, Криштиану Роналду, Ювентус, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь