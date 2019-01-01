Бонуччи: У нас состоится разговор с Роналду в Турине

Итальянский защитник не сомневается в способностях португальца.

Защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что у команды состоится разговор с Криштиану Роналду после матчей национальных команд.

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“Я стараюсь смотреть только вперед, а не назад. Я хочу сосредоточиться на сборной, а потом уже будет разговор с Криштиану. Он проводит игры за сборную Португалии, а это значит, что он улучшил свои физические способности, а умственно великолепен как всегда.

После возвращения в Турин, у нас будет возможность встретиться и поговорить. Впереди много игр, где нам нужен будет лучший Криштиану.

Я убежден, что его цель - стать лучше и помочь Ювентусу достичь побед в турнирах“, - цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, что португалец покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча. Его реакция обусловлена тем, что Сарри поменял форварда на 55-й минуте.

Ранее сообщалось, что Роналду избежал наказания за свое поведение.