Бонуччи: У нас состоится разговор с Роналду в Турине
Защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что у команды состоится разговор с Криштиану Роналду после матчей национальных команд.
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“Я стараюсь смотреть только вперед, а не назад. Я хочу сосредоточиться на сборной, а потом уже будет разговор с Криштиану. Он проводит игры за сборную Португалии, а это значит, что он улучшил свои физические способности, а умственно великолепен как всегда.
После возвращения в Турин, у нас будет возможность встретиться и поговорить. Впереди много игр, где нам нужен будет лучший Криштиану.
Я убежден, что его цель - стать лучше и помочь Ювентусу достичь побед в турнирах“, - цитирует Бонуччи Football Italia.
Напомним, что португалец покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча. Его реакция обусловлена тем, что Сарри поменял форварда на 55-й минуте.
Ранее сообщалось, что Роналду избежал наказания за свое поведение.
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