Фиорентина намекнула на трансфер Ибрагимовича
Накануне швед объявил об уходе из Лос-Анджелес Гэлакси.
Пресс-служба Фиорентины дала понять, что клуб не против видеть нападающего Златана Ибрагимовича в своей команде.
Накануне футболист объявил о прекращении сотрудничества с Лос-Анджелес Гэлакси по взаимному согласию. Швед завершил свое заявление фразой: “А теперь идите смотреть бейсбол“.
В ответ Фиорентина опубликовала на своей странице в Twitter анимацию с вращающимся бейсбольным мячом.
Watching baseball like... 👀 pic.twitter.com/FPyNS3kTbk— ACF Fiorentina English 🇺🇸🇬🇧 (@ACFFiorentinaEN) November 14, 2019
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может присоединиться к Милану.
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