Фиорентина намекнула на трансфер Ибрагимовича

Накануне швед объявил об уходе из Лос-Анджелес Гэлакси.

Пресс-служба Фиорентины дала понять, что клуб не против видеть нападающего Златана Ибрагимовича в своей команде.

Накануне футболист объявил о прекращении сотрудничества с Лос-Анджелес Гэлакси по взаимному согласию. Швед завершил свое заявление фразой: “А теперь идите смотреть бейсбол“.

В ответ Фиорентина опубликовала на своей странице в Twitter анимацию с вращающимся бейсбольным мячом.

Watching baseball like... 👀 pic.twitter.com/FPyNS3kTbk — ACF Fiorentina English 🇺🇸🇬🇧 (@ACFFiorentinaEN) November 14, 2019

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может присоединиться к Милану.