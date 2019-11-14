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Фиорентина намекнула на трансфер Ибрагимовича

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Накануне швед объявил об уходе из Лос-Анджелес Гэлакси.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Пресс-служба Фиорентины дала понять, что клуб не против видеть нападающего Златана Ибрагимовича в своей команде.

Накануне футболист объявил о прекращении сотрудничества с Лос-Анджелес Гэлакси по взаимному согласию. Швед завершил свое заявление фразой: “А теперь идите смотреть бейсбол“.

В ответ Фиорентина опубликовала на своей странице в Twitter анимацию с вращающимся бейсбольным мячом.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может присоединиться к Милану.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, Фиорентина
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