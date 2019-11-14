Ультраправая партия Forza Nuova: Балотелли - ты африканец, не оправдывайся расизмом

Ситуация продолжается накаливаться.

Итальянская ультраправая политическая партия Forza Nuova провела акцию против нападающего Брешии Марио Балотелли, об этом сообщает Corriere dello Sport.

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Перед домашним стадионом Ювентуса был вывешен баннер: “Марио, ты прав, ты африканец“.

🔴 FORZA NUOVA è d'accordo con #Balotelli!

Basta essere ragionevoli, un'intesa è sempre possibile 😁! pic.twitter.com/Xv42gd9Ebb — 🇮🇹N.S.A🇮🇹 (@_NSA__) November 14, 2019

“Он заявляет, что чувствует себя скорее африканцем, чем итальянцем. Он избалованный ребенок, который привык иметь все. И если что-то идет не так, как он хочет, то он все оправдывает расизмом.

Балотелли - итальянец, потому что у него есть гражданство, но он никогда не сможет стать настоящим итальянцем“, - заявил координатор партии и глава фанатов Вероны Лука Кастеллини.

Отметим, что главный тренер сборной Италии сделал заявление по поводу ситуации вокруг Марио Балотелли.