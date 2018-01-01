Горячая мать игрока Ромы ответила фанатам клуба, назвавшим ее шл**ой

Болельщики во время матча Ромы скандировали оскорбительные кричалки в адрес матери Николо Дзаньолы.

Во время матча 12-го тура Серии А между Ромой и Пармой произошел неприятный инцидент.

Болельщики “волков“ позволили себе оскорбительные высказывания в адрес матери 20-летнего игрока команды Николо Дзаньоло Франчески Косты. Фанаты скандировали: “Мать Дзаньоло - шл**а“.

instagram.com/frac77/

Впрочем, девушка не особо расстроилась из-за этого, и даже ответила фанатам римского клуба.

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“Я всегда отвечаю на сексистские высказывания улыбкой. Предпочитаю, чтобы мне завидовали, а не жалели. Спасибо вам, любимые. На это можно ответить только смехом“, - написала Франческа в Stories на своей страничке в Instagram.

Франческа Коста instagram.com/frac77/

Отметим, что в этом поединке Рома проиграла Парме со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что Николо Дзаньоло сделал замечание маме за публикации в Instagram.