Ювентус нацелился на полузащитника Челси

Виллиан может перебраться в чемпионат Италии зимой.

Полузащитник Челси Виллиан может перейти в Ювентус, сообщает Corriere dello Sport.

Источник утверждает, что спортивный директор туринцев Фабио Паратичи рассматривает вариант с переходом футболиста в январе.

Отмечается, что итальянский клуб готов подписать бразильца в летнее трансферное окно, когда у того истечет срок действия контракта с Челси, но приоритетным вариантом является трансфер Виллиана зимой по сниженной цене.

Ранее сообщалось, что услугами Виллиана интересуется каталонская Барселона.