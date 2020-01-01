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Ювентус нацелился на полузащитника Челси

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Виллиан может перебраться в чемпионат Италии зимой.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Полузащитник Челси Виллиан может перейти в Ювентус, сообщает Corriere dello Sport.

Источник утверждает, что спортивный директор туринцев Фабио Паратичи рассматривает вариант с переходом футболиста в январе.

Отмечается, что итальянский клуб готов подписать бразильца в летнее трансферное окно, когда у того истечет срок действия контракта с Челси, но приоритетным вариантом является трансфер Виллиана зимой по сниженной цене.

Ранее сообщалось, что услугами Виллиана интересуется каталонская Барселона.

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Теги: футбол, Виллиан, Ювентус, Челси
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