Монтоливо завершил карьеру.

Экс-футболист Милана и сборной Италии Риккардо Монтоливо объявил о завершении футбольной карьеры.

“Я закончил играть. Я продолжу жить в Милане со своей семьей, а дальше буду думать, чем мог бы заниматься.

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Я могу сказать, что Милан вынудил меня закончить карьеру. У меня даже не было шанса, чтоб попрощаться с болельщиками клуба, которому я отдал 7 лет.

В сезоне-2017/18, в январе я практически перестал играть, но не из-за физических проблем или своего решения. Меня тренер убедил, что я являюсь важной частью команды, но играть я не буду.

Мне пришлось согласиться, ведь заканчивался контракт с клубом. Однако незадолго до тура в США я получил сообщение от главного тренер:“Ты не едешь“. Он даже не объяснил мне, что произошло и почему так.

Мне твердо заявили, что я должен отдать капитанскую повязку новичку команды - Бонуччи, ведь так решил президент клуба.

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Я заявил, что это большая ошибка, потому что в раздевалке есть иерархия, которую нужно уважать. Я предложил Бонавентуру и Романьоли.

В современном футболе каждый думает сам за себя. Солидарность, поддержка команды - это все вещи из прошлого“, - заявил Монтоливо в интервью для Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Давид Вилья завершил футбольную карьеру. Отметим, что игрок сборной Италии Маркизио повесил бутсы на гвоздь.