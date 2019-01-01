Модрич может перебраться в Серию А

Хорват выразил желание попробовать свои силы в чемпионате Италии.

Полузащитник Реала Лука Модрич признался, что интересуется Серией А.

“Мне нравится Италия, я слежу за Серией А, потому что там играют многие из моих партнеров по сборной Хорватии. Итальянцы - фантастические люди. Италия находится рядом с Хорватией, поэтому люди имеют похожие менталитеты.

Мне нравится эта страна, посмотрим, сыграю ли я когда-нибудь удастся ли мне когда-нибудь поиграть в Италии. На данный момент я связываю свое будущее с Мадридом.

Напомним, контракт Модрича с Реалом рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что Лука стал обладателем награды Golden Foot.