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Модрич может перебраться в Серию А

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Хорват выразил желание попробовать свои силы в чемпионате Италии.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич признался, что интересуется Серией А.

“Мне нравится Италия, я слежу за Серией А, потому что там играют многие из моих партнеров по сборной Хорватии. Итальянцы - фантастические люди. Италия находится рядом с Хорватией, поэтому люди имеют похожие менталитеты.

Мне нравится эта страна, посмотрим, сыграю ли я когда-нибудь удастся ли мне когда-нибудь поиграть в Италии. На данный момент я связываю свое будущее с Мадридом.

Напомним, контракт Модрича с Реалом рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что Лука стал обладателем награды Golden Foot.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Серия А, чемпионат Италии
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