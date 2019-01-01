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Щенсны - о Роналду: Злиться - это нормально для чемпиона

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Португалец вернется сильнее.
Войцех Щенсны
Войцех Щенсны
Getty Images

Вратарь Ювентуса Войцех Щенсны поделился мнением по поводу реакции Криштиану Роналду после замены в матче чемпионата Италии с Миланом (1:0). Португальский футболист покинул стадион, не дождавшись конца игры.

"Я думаю, что злиться - это нормально для чемпиона, когда покидаешь поле.

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Он вернется в лучшем физическом состоянии, как всегда это делает. Криштиану будет играть ключевую роль в самой важной части сезона.

Каждый из нас знает, насколько хорош Роналду. В последние время он не смог работать на 100%, но после международных матчей будет лучше", - приводит слова Щенсны A Bola.

Ранее сообщалось, что Роналду не будет оштрафован за свое поведение.

 

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Теги: Войцех Щенсны, Криштиану Роналду, Ювентус, футбол
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