Спаллетти может возглавить Фиорентину

Руководству клуба придется договариваться с Интером.

Руководство Фиорентины рассматривает возможность отставки главного тренера команды Винченцо Монтеллы, сообщает Firenzeviola.it.

Отмечается, что главным кандидатом на замену специалисту является Лучано Спаллетти.

Источник утверждает, что руководство команды уже контактировало с 60-летним итальянцем.

Отметим, что переговоры может усложнить действующий контракт Спаллетти с Интером до июня 2021 года, по которому он получает 4,5 миллиона евро в год. Именно это помешало его назначению в Милан в октябре.