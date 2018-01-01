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Спаллетти может возглавить Фиорентину

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Руководству клуба придется договариваться с Интером.
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти
Getty Images

Руководство Фиорентины рассматривает возможность отставки главного тренера команды Винченцо Монтеллы, сообщает Firenzeviola.it.

Отмечается, что главным кандидатом на замену специалисту является Лучано Спаллетти.

Источник утверждает, что руководство команды уже контактировало с 60-летним итальянцем.

Отметим, что переговоры может усложнить действующий контракт Спаллетти с Интером до июня 2021 года, по которому он получает 4,5 миллиона евро в год. Именно это помешало его назначению в Милан в октябре.

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Теги: футбол, Фиорентина, Лучано Спаллетти
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