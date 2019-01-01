Кьеллини: В детстве я поддерживал Милан, но с возрастом стал умнее

Итальянец отметил, что сложно найти более преданного туринцам футболиста, чем он сам.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини признался, что в детстве поддерживал Милан.

“К сожалению, в юности я болел за Милан, но с возрастом стал умнее. Мальдини в то время был моим любимым игроком. У меня есть брат-близнец, он поддерживал Ювентус, а я не мог болеть за тот же клуб, что и он.

Можете себе представить его радость, когда в возрасте 20 лет меня подписал Ювентус. Я влюбился в клуб с первой минуты здесь, и теперь, я думаю, трудно найти кого-либо более преданного этой команде, чем я“, - цитирует Кьеллини Calciomercato.

Отметим, что Кьеллини в ближайшее время не сможет помочь своей команде из-за травмы крестообразных связок колена.