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Кьеллини: В детстве я поддерживал Милан, но с возрастом стал умнее

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Итальянец отметил, что сложно найти более преданного туринцам футболиста, чем он сам.
Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини
Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини признался, что в детстве поддерживал Милан.

“К сожалению, в юности я болел за Милан, но с возрастом стал умнее. Мальдини в то время был моим любимым игроком. У меня есть брат-близнец, он поддерживал Ювентус, а я не мог болеть за тот же клуб, что и он.

Можете себе представить его радость, когда в возрасте 20 лет меня подписал Ювентус. Я влюбился в клуб с первой минуты здесь, и теперь, я думаю, трудно найти кого-либо более преданного этой команде, чем я“, - цитирует Кьеллини Calciomercato.

Отметим, что Кьеллини в ближайшее время не сможет помочь своей команде из-за травмы крестообразных связок колена.

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Теги: футбол, Джорджо Кьеллини, Милан, Ювентус
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