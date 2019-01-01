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Роналду избежал штрафа за свое поведение после замены в матче с Миланом

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Португалец не получит никаких санкций от руководства туринцев.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса не получил наказания за свое поведение в матче против Милана (1:0), сообщает Goal.com.

На 55-й минуте поединка главный тренер туринцев Маурицио Сарри заменил португальца на Пауло Дибалу, который забил победный гол.

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После замены Криштиану сразу же отправился в раздевалку, а потом покинул стадион, не дождавшись окончания матча.

Согласно правилам команды, Роналду должен получить солидный штраф, но руководство клуба не решило не наказывать своего футболиста.

Отметим, что Роналду также отказался пожать руку Сарри.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А
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