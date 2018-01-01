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Манчини: Я вызову Балотелли, когда он заслужит, а не для заявления против расизма

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Футболист должен заслужить вызов в сборную.
Балотелли - Манчини
Балотелли - Манчини
Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, почему не вызвал Марио Балотелли в национальную команду.

“Футбол - это спорт, поэтому он должен объединять людей, а не быть разрушенным из-за определенного процента людей.

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Я люблю Марио. Еще когда он был в академии, то я его выпускал. Балотелли еще достаточно молод, чтобы еще многое отдать спорту.

Но для меня важно заявить, что если я вызову его в сборную, то это потому, что он этого заслуживает и может помочь нам в матчах.

После того, что случилось, я мог бы вызвать его, как сказал президент итальянской федерации футбола.

Я думаю, что важно вызвать Марио, когда он действительно этого заслуживает, а не для того, чтобы сделать заявление против расизма. У него есть шансы, чтоб получить вызов в сборную“,  приводит слова Манчини Goal.

Ранее Балотелли утверждал, что его не вызывают в сборную из-за расизма.

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Теги: Роберто Манчини, Марио Балотелли, сборная Италия по футболу, футбол
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