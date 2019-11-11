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Роналду - о матче с Миланом: Сложная игра, важная победа

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Португалец прокомментировал результат матча 12 тура чемпионата Италии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу над Миланом (1:0) в в рамках 12 тура Серии А.

“Сложная игра, важная победа“, - написал португалец на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, главный тренер туринцев Маурицио Сарри принял решение заменить Роналду на 55-й минуте матча. В ответ португалец отказался пожимать руку Сарри после замены, а также покинул стадион, не дождавшись окончания матча против Милана. Ранее инцидент прокомментировал сам итальянский специалист.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Милан, Ювентус, Серия А
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