Роналду - о матче с Миланом: Сложная игра, важная победа

Португалец прокомментировал результат матча 12 тура чемпионата Италии.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу над Миланом (1:0) в в рамках 12 тура Серии А.

“Сложная игра, важная победа“, - написал португалец на своей странице в Instagram.

Напомним, главный тренер туринцев Маурицио Сарри принял решение заменить Роналду на 55-й минуте матча. В ответ португалец отказался пожимать руку Сарри после замены, а также покинул стадион, не дождавшись окончания матча против Милана. Ранее инцидент прокомментировал сам итальянский специалист.