Дибала: Никто не ожидает, что я могу забивать правой
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала подвел итоги победной встречи с Миланом (1:0).
“Мы добились важной победы, и не важно, кто забил решающий гол. Мы должны побеждать любым способом, чтоб достичь своей главной задачи - выиграть скудетто.
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Милан стартовал не лучшим образом, но остается Миланом. Это отличная команда, которая имеет мастеровитых игроков, которые способны создать сопернику проблемы.
Никто не ожидает, что я могу забивать правой. Получилось так, что мне пришлось бить правой ногой. К счастью, удалось забить.
На данный момент кажется, что скудетто выиграет Интер или Ювентус, но впереди еще много матчей“, - цитирует Дибалу Football Italia.
Отметим, что на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча.
Ранее сообщалось, что Роналду покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча против Милана.
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