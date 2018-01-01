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Дибала: Никто не ожидает, что я могу забивать правой

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Аргентинец надеется, что Ювентус сможет выиграть скудетто.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала подвел итоги победной встречи с Миланом (1:0).

“Мы добились важной победы, и не важно, кто забил решающий гол. Мы должны побеждать любым способом, чтоб достичь своей главной задачи - выиграть скудетто.

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Милан стартовал не лучшим образом, но остается Миланом. Это отличная команда, которая имеет мастеровитых игроков, которые способны создать сопернику проблемы.

Никто не ожидает, что я могу забивать правой. Получилось так, что мне пришлось бить правой ногой. К счастью, удалось забить.

На данный момент кажется, что скудетто выиграет Интер или Ювентус, но впереди еще много матчей“, - цитирует Дибалу Football Italia.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча.

Ранее сообщалось, что Роналду покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча против Милана.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, Милан, Сериа А, футбол
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