Дибала: Никто не ожидает, что я могу забивать правой

Аргентинец надеется, что Ювентус сможет выиграть скудетто.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала подвел итоги победной встречи с Миланом (1:0).

“Мы добились важной победы, и не важно, кто забил решающий гол. Мы должны побеждать любым способом, чтоб достичь своей главной задачи - выиграть скудетто.

Читай также: Бонуччи: Мы достигли первой цели сезона

Милан стартовал не лучшим образом, но остается Миланом. Это отличная команда, которая имеет мастеровитых игроков, которые способны создать сопернику проблемы.

Никто не ожидает, что я могу забивать правой. Получилось так, что мне пришлось бить правой ногой. К счастью, удалось забить.

На данный момент кажется, что скудетто выиграет Интер или Ювентус, но впереди еще много матчей“, - цитирует Дибалу Football Italia.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча.

Ранее сообщалось, что Роналду покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча против Милана.