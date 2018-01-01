Капелло: То что сделал Роналду, было некрасиво

Бывший главный тренер Ювентуса Фабио Капелло поделился мнением по поводу того, Криштиану Роналду в матче с Миланом (1:0) покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча.

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“То что сделал Роналду, было некрасиво. Лидер команды должен оставаться примером, даже после замены. Португалец не может обвести соперника на протяжении трех лет, нов пределах штрафной он чемпион.

В конце матча я бы поговорил с ним из уважения к его одноклубникам. Ты образец для подражания, ты должен уважать своих одноклубников, а не только себя. Я меняю тебя, потому что хочу одержать победу в матче“, - рассказал Капелло в эфире Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался пожимать руку Сарри после замены.

Отметим, что итальянский специалист провел замену португальца из-за травмы колена.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео гола и обзор мачта с Миланом.