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Ювентус - Милан 1:0 видео гола и обзор матча Серии А

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Туринцы одержали минимальную победу над гостями.

Ювентус победил Милан
Ювентус победил Милан
Getty Images

Ювентус обыграл Милан в рамках 12 тура чемпионата Италии. Единственный гол на счету нападающего туринцев Пауло Дибалы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Милан:

Ювентус - Милан 1:0

Гол: Дибала, 77

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Рабио, 71) — Бернардески (Дуглас Коста, 61) - Игуаин, Роналду (Дибала, 55).

Милан: Дж. Доннарумма - Конти, Дуарте, Романьоли, Эрнандес - Пакета (Ребич, 84), Беннасер, Крунич (Бонавентура, 61) - Сусо, Пьонтек (Леау, 67), Чалханоглу.

Предупреждения: Куадрадо - Крунич, Беннасер, Эрнандес, Чалханоглу, Сусо.

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Теги: футбол, Ювентус, Милан, видео голов, обзор матча
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