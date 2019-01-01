Ювентус - Милан 1:0 видео гола и обзор матча Серии А
Туринцы одержали минимальную победу над гостями.
Ювентус обыграл Милан в рамках 12 тура чемпионата Италии. Единственный гол на счету нападающего туринцев Пауло Дибалы.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Милан:
Ювентус - Милан 1:0
Гол: Дибала, 77
Ювентус: Щесны - Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Рабио, 71) — Бернардески (Дуглас Коста, 61) - Игуаин, Роналду (Дибала, 55).
Милан: Дж. Доннарумма - Конти, Дуарте, Романьоли, Эрнандес - Пакета (Ребич, 84), Беннасер, Крунич (Бонавентура, 61) - Сусо, Пьонтек (Леау, 67), Чалханоглу.
Предупреждения: Куадрадо - Крунич, Беннасер, Эрнандес, Чалханоглу, Сусо.
Полная версия правил