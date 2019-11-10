Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Щенсны: Сейчас Роналду не так хорош

Комментариев: 0
Голкипер Ювентуса отметил, что никто не сомневается в том, что Роналду будет делать разницу.
Войцех Щенсны
Войцех Щенсны
Getty Images

На 55-й минуте матча между Ювентусом и Миланом форвард туринцев Криштиану Роналду был заменен. Футболист был расстроен этим и не пожал руку тренеру Маурицио Сарри, а также покинул стадион до окончания поединка.

Ситуацию прокомментировал голкипер "старой сеньоры" Войцех Щенсны.

Читай также: Сарри объяснил замену Роналду в матче с Локомотивом

"Мы не переживаем из-за случившегося. Когда игрока такого уровня, как Роналду, меняют после 50-й минуты встречи, то вполне нормально, что он расстраивается.

Да, сейчас Роналду не так хорошо, но никто в нем не сомневается. Он всегда будет делать разницу", - приводит слова Щенсны Ilbianconero со ссылкой на Sky.

Ранее главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал эпизод с заменой Криштиану Роналду.

Поделись:
Теги: Войцех Щенсны, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, чемпионат Италии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь