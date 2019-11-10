Щенсны: Сейчас Роналду не так хорош

Голкипер Ювентуса отметил, что никто не сомневается в том, что Роналду будет делать разницу.

На 55-й минуте матча между Ювентусом и Миланом форвард туринцев Криштиану Роналду был заменен. Футболист был расстроен этим и не пожал руку тренеру Маурицио Сарри, а также покинул стадион до окончания поединка.

Ситуацию прокомментировал голкипер "старой сеньоры" Войцех Щенсны.

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"Мы не переживаем из-за случившегося. Когда игрока такого уровня, как Роналду, меняют после 50-й минуты встречи, то вполне нормально, что он расстраивается.

Да, сейчас Роналду не так хорошо, но никто в нем не сомневается. Он всегда будет делать разницу", - приводит слова Щенсны Ilbianconero со ссылкой на Sky.

Ранее главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал эпизод с заменой Криштиану Роналду.