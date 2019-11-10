Сарри: Я увидел, что Роналду испытывает проблемы со здоровьем, и заменил его

Наставник Ювентуса отметил, что его беспокоило бы гораздо больше, если бы Роналду не расстроился из-за замены.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал скандальный эпизод с Криштиану Роналду в матче против Милана в чемпионате Италии.

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“Мы должны поблагодарить Роналду за то, что в тяжело ситуации он проявил самоотверженность, чтобы сыграть против Милана несмотря на повреждение. Он сделал все, чтобы выйти на поле, но я видел, что он испытывает проблемы, и решил его заменить.

Когда игрок раздражен из-за замены - это нормально, учитывая, что он упорно работал, чтобы появиться на поле. Конечно, когда игрок старается, а его меняют, он как минимум минут пять будет злым.

Честно говоря, если бы он не расстроился, то меня как тренера это беспокоило бы гораздо сильнее“, - приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, Криштиану Роналду не пожал Маурицио Сарри руку после замены в матче с Миланом. Также стало известно, что португалец покинул стадион не дождавшись окончания поединка.