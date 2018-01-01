Роналду покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча против Милана

У португальца накалились отношения с главным тренером туринского клуба.

В стане туринского Ювентуса назревает серьезный скандал. Главными действующими лицами конфликта выступили наставник команды Маурицио Сарри и лидер "старой сеньоры" Криштиану Роналду.

Как уже сообщалось ранее, португалец был заменен в матче с Миланом и после этого в очередной раз отказался пожимать наставнику команды руку и сразу отправился в раздевалку.

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Однако на этом конфликт не закончился. По информации Sky Sport Italia, Роналду не стал дожидаться своих партнеров по команде и покинул пределы стадиона за три минуты до финального свистка.

Отметим, что накануне матча Сарри рассказал, что у португальца травма колена, которая заставляет его менять стиль бега и чрезмерно увеличивать давление на мышцы бедра.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду устроила футболисту скандал из-за португальской актрисы.