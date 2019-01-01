Роналду вновь отказался пожимать руку Сарри после замены

Португальский форвард также отказался приветствовать Паулу Дибалу.

В матче 12-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Милан со счетом 1:0.

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Во время поединка главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри заменил форварда команды Криштиану Роналду на 55-й минуте матча. Португалец оказался недоволен таким решением, и показал это своим поведением.

Вначале Роналду не поприветствовал Паулу Дибалу, который появился на поле вместо него, а после не пожал руку Сарри. Футболист сразу после замены отправился в раздевалку.

Стоит сказать, что в прошлом матче Ювентуса против Локомотива в Лиге чемпионов Сарри также заменил Роналду на Дибалу на 81-й минуте встречи, и португалец не пожал тренеру руку.

После поединка наставник туринцев объяснил свое решение о замене.