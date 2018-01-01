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Малиновский травмировался на тренировке Аталанты

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Футболист почувствовал дискомфорт в ягодичной мышце.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский на смог завершить тренировочное занятие из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер "баргамасков" Джан Пьеро Гасперини.

"Малиновскому пришлось прекратить тренировку в четверг. Он почувствовал дискомфорт в ягодичной мышце после удара по мячу. У Аталанты будут проблемы, если мы продолжим терять игроков", - приводит слова Гасперини Calciomercato.

Степень сложности повреждения и сроки восстановления не сообщаются.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний украинец провел 13 матчей в составе Аталанты, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что Руслан получил наивысшую оценку в составе клуба из Бергамо за матч против Кальяри (0:2).

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Теги: Руслан Малиновский, Италия, Серия А, Аталанта
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