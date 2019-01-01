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Президент Наполи передумал увольнять Анчелотти

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Де Лаурентис передумал увольнять наставника после консультации с юристами.
Президент Наполи передумал увольнять Анчелотти

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти был на грани увольнения на этой неделе, однако президент клуба Аурелио Де Лаурентис передумал это делать после консультации с юристами.

Де Лаурентис был готов уволить Анчелотти на неделе, но юристы посоветовали ему взять паузу и подумать в том числе над тем, что ему придется выплачивать зарплату тренеру до конца сезона даже после отставки.

Напомним, в команде произошел конфликт между рядом футболистов Наполи и президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который остался недоволен недавними результатами команды.

В связи с этим президент принял решение после матча с Зальцбургом закрыть игроков на базе клуба на пять дней. Футболисты проигнорировали это требование, а накануне Анчелотти со своими подопечными не явился на пресс-конференцию после матча ЛЧ.

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