Кандрева: Вместе с Конте мы сможем далеко зайти

Смена главного тренера команды положительно повлияла на результаты клуба.

Полузащитник Интера Антонио Кандрева поделился мнением по поводу успешного старта сезона.

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“Для Интера этот сезон - совсем другая история. Для меня важен тренер, но он так же важен и для всей команды.

Мы видели, как за эти первые несколько месяцев он помог нам повысить уровень как на тренировках, так и в играх - дома и на выезде.

Антонио сыграл решающую роль в этом, теперь мы должны продолжать в том же духе. Футболисты должны следовать за ним, потому что вместе мы сможем далеко зайти“, - приводит слова Кандревы Football Italia.

Ранее Антонио Конте жаловался на аномальный график проведений игр.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Боруссия Д - Интер, которая начнется 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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