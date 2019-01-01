Кандрева: Вместе с Конте мы сможем далеко зайти
Полузащитник Интера Антонио Кандрева поделился мнением по поводу успешного старта сезона.
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“Для Интера этот сезон - совсем другая история. Для меня важен тренер, но он так же важен и для всей команды.
Мы видели, как за эти первые несколько месяцев он помог нам повысить уровень как на тренировках, так и в играх - дома и на выезде.
Антонио сыграл решающую роль в этом, теперь мы должны продолжать в том же духе. Футболисты должны следовать за ним, потому что вместе мы сможем далеко зайти“, - приводит слова Кандревы Football Italia.
Ранее Антонио Конте жаловался на аномальный график проведений игр.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Боруссия Д - Интер, которая начнется 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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