Президент Наполи решил поднять командный дух, закрыв игроков на базе клуба

Аурелио Де Лаурентис хочет, чтобы игроки его команды были более сплоченными.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис принял решение закрыть игроков своей команды на одну неделю на базе клуба.

“Это не наказание. Это возможность игрокам узнать друг друга немного лучше. Анчелотти - замечательный тренер, и мне больше нечего ждать от него, ведь он уже сделал все прекрасно.

Но у нас есть проблема в работе команды, которая не зависит от тренера. На нее влияет сплоченность коллектива. Поймите, футболисты должны быть мотивированными не только в матчах с Ливерпулем и Зальцбургом“, - цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Отметим, что неаполитанцы на данный момент занимают 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 18 очков после 11-ти поединков.

Зато в Лиге чемпионов все гораздо лучше - Наполи лидируют в группе Е, опережая фаворита группы Ливерпуль.

Ранее главный тренер Наполи Карло Анчелотти отметил, что ему хочется плакать из-за места команды в турнирной таблице.