Ибрагимович может присоединиться к Милану

Услугами шведского футболиста интересуется Милан.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А, сообщает Marca.

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Источник утверждает, что услугами шведа интересуется Милан, цвета которого Златан защищал в период с 2010 по 2012 год.

Поскольку действующий контракт Ибрагимовича с Гэлакси рассчитан до конца 2019 года, то в стан “россонери“ он может перейти на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перебраться в Австралию или клуб из Бразилии.

Златан также сделал заявление по поводу своего возвращения в Испанию.