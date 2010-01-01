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Ибрагимович может присоединиться к Милану

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Услугами шведского футболиста интересуется Милан.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А, сообщает Marca.

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Источник утверждает, что услугами шведа интересуется Милан, цвета которого Златан защищал в период с 2010 по 2012 год.

Поскольку действующий контракт Ибрагимовича с Гэлакси рассчитан до конца 2019 года, то в стан “россонери“ он может перейти на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перебраться в Австралию или клуб из Бразилии.

Златан также сделал заявление по поводу своего возвращения в Испанию.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, Милан, Серия А
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